Madame, Monsieur,



Géographe-cartographe, je dispose de compétences en traitement et analyse des données statistiques, en cartographie analytique et synthétique des données, en systèmes d'information géographique (SIG). Je dispose également de bonnes compétences sur les questions relatives au développement des territoires, notamment en matière de gestion/analyse de l'information environnementale (milieux aquatiques en particulier). Mes capacités de réflexion, d'analyse et de synthèse me permettent d’avoir une vision assez large et intégrée des contraintes de la gestion des ressources territoriales.

Je suis intéressé par un poste de chargé d'études/chargé de mission :

En traitement et analyse des données statistiques,

En cartographie analytique et synthétique des données,

En systèmes d'information géographique (SIG),

En gestion intégrée des ressources en eau et des milieux aquatiques.

Je suis à l’écoute de toutes les opportunités (CDI, CDD, collaborations en free-lance…). Afin de mieux me connaître, vous pouvez me contacter par mail (d.eljihad@yahoo.fr) ou par téléphone (06 17 84 94 07).



Cordialement

Moulay-Driss EL JIHAD



Mes compétences :

Développement durable

Statistique

Cartographie des risques

Cartographie SIG

Cartographie des processus

Hydrologie

Évaluation environnementale

Eau et assainissement

Climatologie

Alimentation en eau potable

Eau

Système d'information

Eaux usées

Analyse environnementale