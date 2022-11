Mouldi CHEMINGUI

Après une expérience de 10 ans à Tunisiana (2002 à 2012), j'ai lancé ma propre société "ITSM Tunisie" spécialisée en consulting et formation en gestion des technologies de l'information (ITIL,...)

j'ai animé depuis décembre 2011, 6 sessions de formation certifiante ITIL V3 Foundation

mes dernières expériences sont comme suit :

depuis Aout 2012 : mission assistance Maitrise d’œuvre Tunisiana

2009-2012 : chef de projet ITIL Tunisiana.

2002-2008 : chef de service Exploitation Tunisiana

je suis né en 1961, marié et père de 4 enfants.

mes managers m'ont qualifié de "Pragmatique", "Rigoureux", "Imprégné de la culture client" et "ayant un Excellent Reporting"

je suis membre Fondateur du chapitre Tunisien itSMF

je suis membre des commissions Education, Atelier et contenu

Mes objectifs :

devenir ITIL Expert,

participer à promouvoir ITIL en TUNISIE



Mes compétences :

COBOL

Merise

ITIL Foundation V3

Certification ITIL

Documentation

ITIL

Gestion des services it

ISO 20000 Auditor