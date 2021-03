En tant qu'Ingénieur Génie Logiciel et Consultante Technico-Fonctionnel Microsoft Dynamics AX/ ERP depuis 2017.

Je m'interviens à des projets d'intégration dans le cadre de prestations fonctionnelles et techniques.

Rigoureuse et investie, j'apporterai ma pierre à votre édifice.

Je suis à l'écoute de nouvelle opportunité