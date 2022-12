Mouna MAAKOUL

Très intéressée par le domaine de la production et la gestion de flux interne, à la logistique dans tous ses aspects, passant par la gestion des systèmes d'information, j'ai bien compris qu'il ne fallait pas se limiter à un domaine.



Grâce à ma formation d'Ingénieur détat (Supply chain) ainsi qu'à ma licence professionnelle en Gestion de production, j'ai pu développer des compétences technico-fonctionnelles et managériales, que je vous invite à voir plus en détail sur mon profile.



Mes compétences :

Import/Export

la maintenance

UML/OMT

Solidworks

SMED

MySQL

Minitab

Microsoft Project

Microsoft Office

Merise Methodology

Merchandising

Kanban

DMAIC

CATIA