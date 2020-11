Mounia SALHI

En tant qu’urbaniste, mon objectif principal est de contribuer au bien-être de tou.t.e.s celles et ceux qui habitent les territoires.



Organisée, grâce à un très bon relationnel et une forte curiosité intellectuelle, j’ai construit ma propre expertise du métier que je propose aujourd’hui :

o Dans les domaines suivants

- Urbanisme réglementaire et participatif (PLU, PLUi, PLH, SCoT, etc.), prospective territoriale, études urbaines et environnementales, prospection foncière (2 ans d’expérience dans 3 bureaux d’études privés et une ONG sur une trentaine de commune de 7 régions en France et à l’étranger en Amérique centrale)

- Programmation, composition et projet urbain (4 mois d’expériences en collectivité territoriale et un DUT en génie civil)

- Logement social (Médiation, Concertation, Projet de rénovation urbaine, ANRU) (4mois d’expériences dans une association)



Je souhaiterai vivement intégrer une structure publique ou privé (agence, association, collectivité territoriale ou institution) dans la région de Lyon et avec laquelle je partage le plus possible les valeurs :

- la qualité écologique / le respect de l’environnement

- l'intérêt général / la solidarité territoriale

- la co-construction des projets de territoire



Mes compétences :

Créativité

Adaptabilité

Réactivité

Management

Communication