Directeur des Systèmes d'Informations :



- Stratégie informatique & IT et management d'équipes IT

- Élaboration des schémas directeurs, Réponses à Appels d'Offres, CDC

- Urbanisation des systèmes d'informations & ERP, CRM, Virtualisation VMWare

- Certifié ITIL V3

- Management d'équipes informatiques production et support

- Nouvelles technologies (Portail B2B, E-Marketing, Connectivité Web Services)

- Diplôme Sciences Po (politique culturelle et informatique des villes)