Mounir BOUJEMAOUI

Je suis Regional Account Manager pour la gamme Middleware chez Micro Focus.



J'ai la responsabilité d’élaborer et gérer la relation avec nos clients en direct ce qui signifie d'être disponible , pro-actif et être capable d'être multi-âches dans des situations très compétitives



Je suis plutôt tenace et trouve souvent une solutions aux besoins de nos clients qui sont de plus en plus exigeants. La satisfaction de nos clients est une responsabilité qui m'incombe pour entretenir une relation de confiance sur le long terme.



Mes compétences :

Business development

Test

CORBA

Développement commercial

Négociation

Vente

Middleware

Configuration informatique

Informatique

Java EE

Gestion de projet

Management

IDL