Mounir EL AMARTY

Formateur consultant de sécurité au travail Free lance certifié par l’État en Secourisme au travail SST, Incendie EPI / , Évacuation, Défibrillateur DSA,DAE,,Gestes et Postures, Pont roulant (Pontier élingueur).

Cariste :CACES selon modèle FRANCE tous les catégories

NACELLE PEMP

Mes références officielles :

CASABLANCA: TECHNOPOLE NOUACER, COBOMI COCA COLA, JACQUETY TRANSPORT, BRASSERIE DU MAROC, LA VOIE EXPRESS, LEONI SIEGE, EUROPE AVIATION MOROCCO E.A.V.M; SOMACA, HENRY’S / PATY’S. (EX PINGOUIN), LAP. SCHINDLER, ASSOCIATION ASSOUMOUD (FONDATION MED V DE LA SOLIDARITE). INGLEC / SITA MAROC. SOCIETE NATIONALE DE TRANSPORT ET LOGISTIQUE SNTL, LAFARGE BOUSKOURA, TRANSWORLD PROTECTION, AGZO NOBEL, SNECMA/ AIRCELLE SAFRAN-GROUP.GOAM INDUSTRIE, ALCOA FIXATION, CEC,MECAFE…

TANGER: YAZAKI, STILL NUA FASHION, LAFARGE.

TETOUAN: VISTEON, LAFARGE...

KENITRA; SAINT GOBAIN, YAZAKI.,LEAR ..

MOHAMMEDIA: SILA MAROCEL JADIDA: BONTAZ CENTRE

RABAT: BANK AL MAGHREB DAR AS-SIKKAH

SETTAT : HOLCIM

AGADIR.:LE PLASTIQUE

Maroc….

Formations suivies:

Diplôme de secourisme: Centre de formation des secouristes Casablanca EL FIDA,

Diplôme OFPPT. Casablanca

Diplôme de Cariste OFPPT Casablanca

Diplôme de CACES des chariots élévateurs

Permis des chariots élévateurs catégorie 1,3,5.

Diplôme de mérite de secouriste sauveteur de Casablanca

Carte de secouriste Nationale RABAT.

Stage de secouriste infirmier CHU CASABLANCA.

Diplôme d’informatique

Permis de conduire Tout catégorie .

Ancien Membre d'équipe nationale d'intervention Secours De Casablanca.

Actuellement formateur et coordinateur principal de centre de formation de croissant rouge Hay Hassani Casablanca



Mes compétences :

Incendie sécurité surveillance supervision ma

Évacuation

Sécurité routière

Sécurité incendie

Secourisme sauvetage travail

Secours d'urgence

Conduite préventive et mesures comportemental

Conduite défensive

Conduite rationnelle et prévisionnelle

Gestes & postures

Pont roulant

Sécurité au travail

Secours routier

Sécurité et santé au travail