Mounir KHALFALLAH

Je m'appelle Mounir Khalfllah;gérant d'un groupe de cabinets de consultig,formation,mise à niveau;et d'assistance."sun management" specialisé dans la formation et "andromede consulting " dans l'accompagnement l'assistance et le coaching.Nous réalisons auprés des entreprises les services suivants:

-la formation intra et inter-entreprises portant sur des themes manageriales et techniques.

-le diagnostic des besoins en formation et l'elaboration des plans annuels et pluriannuels de formation.

-le diagnostic de mise à niveau.

-l'assistance à la mise en place des systemes de management de la qualité ,securité et hygienne. selon le réferentiel ISO

-l'assistance juridique et fiscal.

Nous disposons d'une equipe de formateurs et consultants hautement qualifié;nous sommes present sur le marché national et maghrébien et nos references peuvent vous etre communiqués sur demande



Mes compétences :

Ingénierie de la formation

Reporting RH

GPEC

Ingénierie de formation

Audit formation

Diagnostic stratégique

Formation continue

Pédagogie

Sport