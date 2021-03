MOUNIR MAALAL

www.g2st.com Casablanca

GSM 0661703473

E-mail m.maalal@gmail.com

Profil ------------- G2ST--------------------------------------------------------------------------------------



Sexe Masculin

Nationalité Marocaine





Postes Occupés Chargé d'affaire de La société G2ST www.g2st.com

Chargé d'affaire de La société CST http://cstsecurite.com



Responsable commercial de Kollirama Maroc

Technicien en Architecture - Département 3D, Tsyprom-Group [21 mois]

Agent Commercial, Simon International [22 mois]

Technicien en Architecture, Atelier d'Architecture Karim Aqasbi ouahi [23 mois]

Technicien en Architecture, Atelier d'Architecture Karim Saadi [ 35 mois ]

Diplômes

Technicien Spécialisé en Réhabilitation du Bâtiment Traditionnel, Institut Spécialisé des Métiers

Traditionnels du Bâtiment (ISMTB), Fès, 2001

Baccalauréat en Sciences Expérimentales, Al Quaraouiyine, Fès, 1997



Expériences Professionnelles



11/2009 – En cours Responsable Commercial Kolliram Maroc

[ 3 mois ] Casablanca

Tâches / Responsabilités / Projets :

- Recruter et gérer une base de données, Revendeur, Distributeur et Promoteur

- Simuler, exciter et animer les zones

- Techniques de ventes et la prise des commandes





02/2008 – 10/2009 Technicien en Architecture - Département 3D Tsyprom-Group

[ 21 mois ] Casablanca



Tâches / Responsabilités / Projets :

- Expertise des plans

- Conception et modélisation en 3D

- Conduction des travaux et suivi de chantier



05/2006 - 02/2008 Agent Commercial Simon International

[ 22 mois ] Fès / Tanger



Tâches / Responsabilités / Projets :

- Recruter et gérer une base de données Electronicien, Revendeur, Distributeur et Promoteur

- Simuler, exciter et animer les zones

- Techniques de ventes et la prise des commandes



07/2004 - 05/2006 Technicien en Architecture Atelier d'Architecture Karim Aqasbi ouahi

[ 23 mois ] Fès



Tâches / Responsabilités / Projets :

- Dessin d'architecture en 2D et en 3D

- Plans d'exécution

- Conception et conduction des travaux de construction



09/2001 - 07/2004 Technicien en Architecture Atelier d'Architecture Karim Saadi

[ 35 mois ] Fès

Tâches / Responsabilités / Projets :

- Dessin d'architecture en 2D et en 3D

- Plans d'exécution

- Conception et conduction des travaux de construction

Formation Académique



2001 Technicien Spécialisé en Réhabilitation du Bâtiment Traditionnel

Institut Spécialisé des Métiers Traditionnels du Bâtiment (ISMTB), Fès, Maroc

1997 Baccalauréat en Sciences Expérimentales.



Mes compétences :

Architecture

CAO

CAO & DAO

Cao Dao

Construction

DAO

Dessin

Enseignement

Formation

matériaux

Matériaux de construction

Réalisation