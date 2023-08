Mounir MEGHERBI

Après plusieurs années dans le monde des agences Web, je me suis enfin décidé à passer le cap et me mettre à mon compte.



J'ai donc crée la société "6BLE" pour accompagner mes clients (PME et Grands comptes) dans leurs projets E-business, en mettant en place les meilleurs solutions (stratégie E-commerce, Plates-formes techniques, e-marketing, référencement,....).



Avec pour objectif "Augmenter le chiffre d’affaires"



Je reste à votre disposition pour parler de tous vos projets (Business, Internet, marketing, partenariat, recrutement,.....).



La vie associative :



- Past président de l'association NWX (Normandie Web Xperts) 2011- 2013

http://www.nwx.fr



- Past Président des DCF Rouen Dieppe (Dirigeants Commerciaux de France) 2012 -2014

http://www.reseau-dcf.fr/



- Jury de formation d'ingénieur CESI et formation IFV (Institut des Forces de Ventes)



- Membre de l'Académie d'Aïkido du Plateau Est et 1er Dan

rouen-est.aikido.fr



Cordialement



MEGHERBI Mounir



Mes compétences :

E-Commerce

Business development

Intranet

Marketing