Mounirou BADJI

Je suis étudiant à luniversité de La Sorbonne Villetaneuse et je souhaite me réorienter en bts MCO. Pour cela il le reste à trouver une entreprise pour pouvoir réaliser mon alternance. Je suis jeune et motivé à trouver une bonne entreprise. Je suis quelquun de rigoureux et je pense être capable daider votre entreprise dans les différentes tâches que jaurais à réaliser.