Mountaga TRAORE

Je suis un jeune simple qui c'est vivre dans le domaine professionnel .

j'ai travailler dans une agence de voyage et de tourisme comme concepteur de circuits touristique dans mon pays le Mali en afrique de l'ouest l'un des beau pays touristique en Afrique .

et aussi travailler comme responsable commercial dans une société de prestations services .

et j'ai en projet d'ouvrir une agence de tourisme et de voyage propre à moi .

bienvenue aux investisseur .



Mes compétences :

Arts

Informatique

Tourisme

Voyage

Vente

Développement commercial

Marketing

Négociation

Gestion de projet

Management

Communication

Business development

Art