Mourad BAROUDI, ING. D'ÉTAT, MS, PMP, CISA

Mourad Baroudi a cumulé une expérience professionnelle de plus de treize ans en Management des hommes et des équipes, en Management des Systèmes d'information, en Management de Projet/Programme, en Audit et Gouvernance des Systèmes d’information, en Organisation et Conduite de changement, en Management de la Qualité, en Customer Relationship Management (CRM), en Management de la Performance, en Audit et en Contrôle de gestion.



Il est titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'État en Informatique de l'ENSIAS (École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes) et d'un Mastère (MS) Spécialisé en Audit, Contrôle de gestion et Systèmes d'information de l'ESC Lille (École Supérieure de Commerce de Lille).



Mourad Baroudi est aussi certifié PMP (Project Management Professional), CISA (Certified Information Systems Auditor), ITIL Foundation, ISO 27001 Lead Auditor et ISO 9000 Series Lead Auditor.



Il est membre actif du PMI (Project Management Institute), du PMI Morocco Chapter, du PMI EVM CoP (PMI EVM Community of Practice), de l'ISACA (Information Systems Audit and Control Association), ainsi que de plusieurs autres associations nationales et internationales.



Mes compétences :

Business Intelligence

Management de la Qualité

Management de la Performance

Organisation

CRM

PMO

ERP

Conduite de Changement