Mourad CHARNI

Bonjour, je suis ingénieur système et réseau de formation passionnée par la cybersécurité et les nouvelles technologies.



Je suis également adhérent de plusieurs associations informatique et électronique.



Durant mon parcours professionnel, j’ai eu la chance de pouvoir collaborer avec de nombreux grands comptes de secteurs différents comme notamment EDF pour le secteur énergétique, THALES pour la défense et l’aérospatiale, ORANGE pour les télécommunications et VIDELIO pour l’audiovisuel.



J’aime le travail d’équipe et apprécie le contact client. Les challenges professionnels garantissent ma motivation et mon énergie en entreprise. Je souhaiterais continuer à développer mes compétences dans des missions techniques pour permettre de répondre aux besoins de la société. Mon assiduité, mes prises d'initiative et mon organisation me permettront de tout mettre en oeuvre pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés.





#CYBERSECURITE



Vulnérabilités des réseaux LAN/WAN :



* Saut de VLAN

* Interception des flux réseaux (MITM)





Vulnérabilités des réseaux WIFI :



* Reaver (Failles WPS )

* Suite Aircrack-ng (Failles des clés WEP/WPA/WPA2)

* Pyrite GPU (déchiffrement des clés)

* Crunch (générateur wordlistes)

* Hydra , John the ripper (bruteforce





Vulnérabilités des équipements d'AUTHENTIFICATION D'ACCES:



* Rfid/Nfc Mifare (13.56 Mhz ,125 Khz)

* Kali linux * ACR 122u (lecteur Rfid 13.56Mhz)

* Mfcuk (exploiter les vulnérabilités des clés A read/B write)

* Mfoc



Cartes à puces :



* Javacard (SIM) Vulnérabilité A0

* Multos (CB) Découverte du système d'exploitation

* Arduino (lecture/écriture carte a puce )* Raspberry pi (kali linux rpi)Vulnérabilités des systèmes



ANDROID :



* Msfvenom (contamination des applications natif )

SITES WEB:



* Sqlmap (injection SQL)

* Gr3nox (scanner de failles SQL)

* Havij (Injection SQL)

* Nikto.pl (scanner de vulnérabilités)Vulnérabilités des systèmes WINDOWS 7, 8, 10 :

* Nmap (scanner hosts, ports TCP/UDP, services)

* Wireshark, dsniff (analyse et capture des paquets)

* Métasploit (audits) * Armitage GTK (audits)

* Google Technical (bases de données)

* TheHarvester (récolte d'informations)

* Ettercap (usurpation d'identité sur le réseau )

* CVE datas bases (version des services vulnérables)



Mes compétences :

Https://mourad-charni.site/QuiSuisJe.htm

Https://mourad-charni.site/Risques_en_entreprise.h

Https://oksecu.fr/

