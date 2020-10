Je suis MOURAD RAMDANI né à oran en algerie le 04 mars 1965.

j'occupe le poste de profeseur de l'enseignement moyen mathematiques depuis 1987

j'ai enseigne a arzew ,boufatis,sidi el bachir ,sidi houari, ainturck; bousfer

j'ai eu mon bacalaureat en juin 1983

j'ai eu mon diplome de fin d'etudes de l'institut technogique de l'education d'oran en juillet 1987

j'ai eu mon diplome d'aptitude a l'enseignement en 1989

j'ai eu mon diplome des etudes universitaires appliques d'oran en psychologie juillet1996



j'ai eu mon diplome des etudes universitaires appliques d'oran en notaria juillet 2006

j'ai eu mon diplome de licence profesionelle en mathematiquese juillet 2012

j'ai obtenu le diplôme licence professionnelle en mathématiques de l'universalité d'oran en 2012.

et depuis 2012 je suis professeur formateur dans l'enseignement moyen mathématiques.



Mes compétences :

Enseignement

Service client

Ong

Education

Mouvement associatif

Activiste dans la societe civile

Militant pour la democratie

Syndicaliste pour les droits des travailleurs de l

these sur la relation entre les attitudes des elev

these de fin d'etudes sur la nouvelle loi du notai