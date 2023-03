Moussa DIA (MOUSSA DIA)

Master 2 Contrat et Marché public

2022 - 2023

UPHF, Valenciennes

Master 1 Droit des contrats publics

2021 - 2022

Université Valenciennes

Master 2 Gouvernance et financement développement

2020 - 2021

Université Nice Côte d'Azur

Master 2 Diplomatie et Négociation International

2018 - 2019

Université Gaston Berger, Sénégal

Master 1 Politiques publiques

2017 - 2018

Université Gaston Berger, Sénégal

Licence Sciences juridiques et politiques

2014 - 2017

Université Gaston Berger de Saint Louis, Sénégal



Alternant au Conseil Départemental du Val-dOise Cergy-Pontoise 95

Date de début dalternance 01/10/2022

Date de fin dalternance 01/09/2023

Missions alternance

Sourcing

Benchmark

Veille juridique

Analyse doffre

Publication doffre

Ouverture des plis de candidature

Support de définition des besoins

Rédaction de guide de stratégie dachat

Gestion de cartographie dachat

Programmation de marché

Insertion des clauses sociales et environnementales dans les marchés

Etablir des rapports danalyse

Rédaction dun Schéma de Promotion des Achats Socialement et Ecologiquement Responsable (SPASER)