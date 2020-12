Moussa DIAGNE

Je suis titulaire d'un diplôme d'ingénieur en Industries Alimentaires et j'occupe actuellement un poste d'assistant qualité sécurité alimentaire au complexe" Le Terrou-Bi" .

J'ai des connaissances dans les domaines suivants: Audit & le Management Qualité ; Gestion de projet ; Rédaction de procédures; Contrôle Qualité des Denrées Alimentaires; traitement des plaintes d'origine alimentaire; Formation & Sensibilisation en Hygiène et Sécurité Alimentaire; Biostatistiques; Levier de motivation du personnel...

J'ai le sens de l'humour et doté d'une volonté d'amélioration en permanence.