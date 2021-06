Mes compétences :

LaTex et Beamer

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Modélisation économique

Analyse économique

Étude de marché

Veille stratégique

Mathématiques et Statistiques

Intelligence économique

Logiciels mathématiques et Statistiques : Matlab,

Programmation informatique : C++.

Outils de veille : SINDUP, XMind, Google Alerte, M