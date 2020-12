Moussa HAMITOUCHE

Je suis une personne simple avec mes points forts et points faible, mais avec ma curiosité et ma détermination et surtout avec mon effet "Don't Give Up" je pourrai atteindre mes objectifs quoi qu'il en coûte, avec le soutien de mon entourage qui est très important et surtout mon travail personnel.



Mon objectif principal actuellement est de décrocher un stage en tant que Ingénieur en Réseau Mobile ou en Télécommunication Radio Mobile. Ce sont deux domaines différents mais de la même famille, donc je choisirai l'offre qui me permettra qui découvrir plusieurs opportunités afin d'évoluer dans ma carrière.