Moussa NDIAYE

Je suis un passionné des fintechs et du mobile money, j'ai une solide expérience dans l'industrie financière. J'ai travaillé sur de nombreux projets de facturier et de paiement en masse, ainsi que sur des initiatives de paiement digital. Mon expertise couvre également les opérations financières, le recouvrement bancaire, la réconciliation bancaire et service et la compensation bancaire. Je suis également passionné par la comptabilité, et j'ai suivi plusieurs formations sur la cryptomonnaie. Actuellement, je suis membre de l'équipe Intouch Group, où je travaille sur des projets innovants.