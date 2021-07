Moussa SECK

Diplômé de l’Ecole Supérieur Polytechnique de Dakar, Monsieur Seck dispose d’une solide expérience professionnelle notamment dans les domaines du Génie Civil.

j'ai eu à participer à de grandes campagnes de relevés visuels et topographiques, avec un important volet de collecte et de traitement de données, dans le cadre de nombreuses missions, telles que l’« Inspection sommaire de 2000 km de routes en terre dans la région de Tambacounda », les « Entretiens courants des réseaux routiers revêtus dans les régions de Dakar, Kaolack Tambacounda et Fatick» pour les PERA 2001 2002 et 2004.

Dans le domaine de l’urbanisme, j'ai dirigé les missions d’adressage de la ville de Dakar (Zone 2 et 4) et de ville Saint Louis.

Mes compétences :

Charisme