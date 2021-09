Moustafa MATHIEU (TAÏEB)

Adviso WP est un cabinet de conception de sites Internet à taille humaine, à la déontologie et aux valeurs fortes. Implanté dans le Morbihan, il se tient à la disposition de clients de la France entière pour mener à bien leurs projets de sites Internet associatifs, professionnels ou autres propulsés par WordPress. A cours de ma précédente carrière, je suivais quelques formations cyber, récupérais un ensemble de connaissances en sécurité informatique et me formais auprès d'un concepteur de sites Internet à WordPress, ses extensions et aspects délicats. J'ai donc décidé de franchir le pas et me suis mis à mon compte en tant qu'auto-entrepreneur.

Vous avez besoin d'être guidé et accompagné dans vos projets digitaux et conseillé au mieux sur l'élaboration de votre site Internet, nous sommes là. De plus, vous rencontrez des difficultés dans le référencement de votre site, sa sécurité, sa mise à jour et sauvegarde quotidiennes et de bien veiller à sa maintenance technique, nous vous apporterons notre expertise.

Notre volonté est bel et bien de favoriser l'accompagnement et le partenariat. Nous faire confiance et nous donner l'occasion de travailler ensemble est déjà un grand plaisir.

Dans les emplois que jai tenus au sein du ministère des armées, jai eu la possibilité de consolider mon expérience de manager en occupant plusieurs postes ou fonctions de commandement et de responsabilités. Particulièrement sensibilisé au respect des règles déontologiques et à lobservation des règlements, jai encadré et animé à plusieurs reprises des équipes pluridisciplinaires, très compétentes dans leurs domaines et spécialités, qui concouraient à un objectif commun. J'ai également mené plusieurs projets (suivi de séminaires, élaboration de stands, présentations diverses, représentations protocolaires, rencontres et réunions de haut niveau tant national qu'international...).