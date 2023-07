Mr VILLE KOSKI

VIK-Rakennus on enemmän kuin pelkkä rakennusliike Oulun Seudulla se on kumppanisi, joka tekee rakennusprojektistasi ainutlaatuisen kokemuksen. Me teemme rakennusprojekteista enemmän kuin pelkkiä rakenteita.



Olemme vahvistaneet asemaamme rakennusalan luotettavana toimijana Oulun seudulla. Mainettamme kantaa vuosien kokemus, erinomainen ammattitaito ja asiakaslähtöinen lähestymistapa. Olemme tunnettuja korkealaatuisesta työstämme ja sitoutumisestamme jokaiseen projektiimme.



Olipa kyse uudisrakentamisesta, remontoinnista tai korjausrakentamisesta, olemme täällä sinua varten. Tarjoamme monipuoliset sekä laadukkaat rakennuspalvelut pääasiassa Haukiputaalla, Iissä, Kempeleessä, Kiimingissä, Limingassa, Muhoksella, Oulussa, Oulunsalossa, Tyrnävällä sekä Yli-Kiimingissä.



Lue lisää osoitteessa https://vik-rakennus.fi/