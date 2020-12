Muriel BEAUTÉ NUTRITION MODE D'EMPLOI BY MURIEL (MARCELLIN )

Bienvenue sur mon groupe Beauté Nutrition : Mode d'emploi by Muriel



Je me présente Muriel, j'ai 41 ans,maman de 4 enfants.

Je développe une nouvelle activité liée au bien-être et à la nutrition basée sur un concept simple et 100 % naturel.



Vous retrouverez sur ce groupe de nombreux témoignages, des astuces et des informations relatives au bien-être et à la nutrition.

Ce concept naturel agit sur la minceur, la beauté intérieure et extérieure et différents maux qui peuvent être soulagés naturellement.



Ces gammes de produits de sont de très haute qualité et répondent à des normes très strictes. Ces produits sont :



------------>sans OGM

------------>Non testé sur les animaux

------------>Sans conservateur

------------>Sans gluten

------------>Sans produits chimiques

------------> Vegan

------------> répondant au normes EWG



Donc n'hésitez pas si vous voulez plus de renseignements.

https://www.facebook.com/groups/323377361994005/?ref=share