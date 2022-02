Muriel BIGOT (DELFOSSE)

Pour faire face aux événements impondérables tels quune demande urgente, un surcroît dactivité, labsence ou le congé dune secrétaire, je vous propose mes services en secrétariat externalisé.



Mes prestations :



GESTION CLIENTS

- devis

- facturation

- relances

- contrôle des notes de frais

- pointage des relevés bancaires



GESTION FOURNISSEURS

- commande

- suivi livraison

- rapprochement BL/facture

- règlement des factures



SECRETARIAT

- saisie de courriers

- saisie des comptes rendus/rapports

- création de dossier de présentation



STANDARD

- prise en charge des appels téléphoniques avec prise de messages

- gestion des rendez-vous et plannings



MANUTENTION

- numérisation de documents avec sauvegarde sur CD ou clé USB

- impressions et assemblages de documents (reliure, perforation, plastification)

- mise sous pli et affranchissement

- classement, archivage



ORGANISATION

- organisation de séminaires, réunions (site, salle, repas, matériel)

- organisation de soirée pour le personnel (arbre de noël, repas de fin dannée)



Liste non exhaustive



Mes compétences :

Autonomie

Secrétariat

Organisation du travail

Vtiger CRM