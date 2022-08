Muriel CARME

Forte d'une expérience professionnelle polyvalente dans le service client, avec une bonne connaissance du monde de l'entreprise, je m'investis dans mes missions de sophrologue en accompagnant les personnes à développer leurs capacités et leurs ressources dans un objectif de mieux-être.

Dynamique, organisée et dotée d'une bonne capacité d'adaptation, j'anime des ateliers de groupe (entreprise/ association) et accompagne également en individuel (en cabinet).

Je place l'accompagnement et la relation d'aide au coeur de mes projets.