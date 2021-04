Créer une dynamique autour d'un projet collaboratif avec les producteurs de la Piège.

Mettre en place un lieu d'accueil, d'échange pour le bénéfice partenarial des habitants des communes environnantes et de producteurs locaux respectueux de l'environnement.

Organiser des "points relais" avec la livraison de ces produits sur différents points dépôts.

On collabore, on travaille ensemble, pour tisser du lien, du partage dans la joie dans un profil "gagnant gagnant"