Si la vie est difficile, ce n'est pas forcément un malheur !

Comment allier bienveillance, intelligence collective et performance ?

Comment mettre à plat vos besoins, objectifs, talents et freins, votre Qualité de Vie Globale ?

Comment passer à l'action, dans une motivation et démarche collaboratives, proactives et fécondes (ma publication universitaire à paraître) ?



Membre du Conseil national e-santé, intervenante en congrès de santé, présidente de "Connexions familiales, section francophone" pour la psychoéducation des proches de malades bordeline, je favorise une médecine participative et les savoirs expérentiels du patient.

(Mes articles sur le blog Management en Milieu de Santé)

Connexions familiales, une première en France

Faites confiance aux patients, quelle nouveauté pour quelle transformation ?

Baromètre expérience patient : pour un système de santé + accueillant + à l’écoute + humain ajusté aux attentes des citoyens https://lnkd.in/gWXegqq



Coach référencée au Conseil Supérieur du Notariat, je propose des accompagnements individuels et collectifs, des bilans d'orientation et de compétences pour oser

– Un regard porteur de vie, de sens, d'unité

– Un leadership joyeux, lucide et responsable

– Une posture de bienveillance

– Un processus de Qualité de Vie au Travail pour un travail de qualité et une performance globale



1) Mes formations (enregistrement en préfecture)

Pour professionnels ou étudiants (600 étudiants/an : université, gdes écoles France, Bruxelles)

– philosophie et management (mon parcours sur https://www.les-philosophes.fr/agora/muriel-rosset.html )

– leadership, méthodes collaboratives, compétences comportementales

– qualité de vie au travail

– RSE, transformation numérique de l'entreprise

– formaliser son projet personnel et professionnel

– e-patient engagé, éduqué, empowered, partenaire de sa santé : l'expérience patient au bénéfice des patients et soignants pour repenser l'organisation de santé

2) Mon goût de l’autre pour aimer et servir l'homme, la vie, la fraternité : 25 ans d’accompagnement de professionnels, couples, jeunes, personnes fragiles



3) Mon expérience en conduite du changement : 18 ans à Peugeot Citroën en gestion des compétences-méthodes qualité, 7 ans responsable jeunesse et solidarité



4) Ma passion d’écrire

– "Un lit de promesse, entre amour et amitié" pour faire de sa vie un je t'aime

– "Oser la bienveillance au travail", dans "sortir du harcèlement moral, conseils d’experts"

