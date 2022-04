Muriel ROUILLON BOUVARD

,Je recherche un poste de collaboratrice comptable dans un cabinet d expertise comptable ou comptable dans une entreprise.



très bonne expérience en comptabilité generale et comptabilité syndic de copropriété.



Comptabilité générale, facturation, devis, paiements fournisseurs et portefeuille clients enregistrements dans les différents journaux comptables, rapprochements bancaires, déclarations de TVA, écritures d'inventaire et de fin d'exercice, volet social, bulletins de paies...

déclarations charges sociales trimestrielles et annuelles,

, logiciel CIEL PAIE et CIEL COMPTA, ICS internet, messagerie,



Dynamique, souriante, très bonne adaptation à un nouveau poste.



Mes compétences :

dynamique

Ponctuelle

Sérieuse