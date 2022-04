Muriel ROUSTAN

Autodidacte en infographie, webmastering et graphisme, je me passionne pour rendre la communication plus accessible à tous pour mieux mettre en valeur les produits ou activités des entreprises ou associations.



J'aime apprendre et partager, je suis curieuse parfois butée tant que je n'ai pas trouvé la solution. J'aime travailler seule mais en concertation avec les équipes pour être sûre de bien comprendre l'approche du client.



Je suis de nature à dire les choses mais pas revendicative, je suis toujours à l'écoute pour mieux donner de moi-même.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Réponse aux appels d'offres

Ressources humaines

Administratif

Secrétariat

Graphisme

Comptabilité

Webmaster

Communication

Dynamisme

Autodidacte

Autonomie