Muriel ROUX

Mon métier est ma passion.

Reporter Photographe/auteur, j'exerce depuis 10 ans en indépendante - Disponible 7j/7 - 24h/24 -



Implantée en Seine et Marne, je me déplace sur toute l'Ile-de-France et province pour réaliser vos reportages.



Tous types de reportages : évènementiels - fêtes et cérémonies - collectivités - comités d'entreprises - sports- urbanisme et photos aériennes - grossesse et naissance - politique - conférences - festivals - portraits - prises de vues décorations intérieures et extérieures - mariages - illustrations publicitaires pour entreprises.



Studio équipée et possibilité de le déplacer sur un reportage.





Mes compétences :

FORMATION PHOTO

étude supérieure graphisme

Baccalauréat Sciences et Technologies de Gest