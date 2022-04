Muriel ROZENFELD-NABETH

Depuis plus de 25 ans j'ai développé des compétences en matière de communication mais aussi en développement de structures dans le secteur social.

Tout d'abord en créant à Médecins du Monde (Paris) le service de presse permettant à l'association de professionnaliser ses contacts avec les journalistes, et de développer de nouveaux outils de communication avec les médias.

J'ai pu pendant toutes ces années travailler entre autre sur la problématique de l'accès au soins pour tous, sur la réduction des risques, sur l'épidémie de sida en Afrique, sur le conflit en ex Yougoslavie etc...mais aussi participer a des opérations d'envergure internationale (sommet mondial du développement, rencontre de travail au Rwanda etc...)

Depuis 15 ans maintenant dans le sud de la France j'ai diversifié mes compétences en matière de communication ( ville d'Arles) mais j'ai aussi aider à la mise en place de nouvelles réflexions méthodologiques pour des structures associatives (REMI et AFCCC).

Mon expérience en tant que directrice adjointe de la communication en Mairie d’Arles m’a permis d’acquérir des connaissances en communication publique (gestion d’évènements, communication interne et externe, mise en place de nouveaux outils d’information pour les usagers...)

Mes missions dans le secteur social m'ont donné l'opportunité, de travailler sur l' élaboration de stratégies de développement ( financières, politiques, techniques et de lobbying), l' identification de réseaux locaux et régionaux, l'élaboration de formations, (définition des modules et des thématiques recherche des intervenants)...

Ces différents postes me permettent aujourd'hui d'avoir une vision, globale de notre région aussi bien institutionnelle que partenariale.

Enfin pour terminer, je me suis appliquée à développer différentes compétences techniques dans le domaine des NTIC ( la création de site web ou la gestion des réseaux sociaux).

Un profil polyvalent donc...avec un parcours toujours en lien avec l'humain.



Mes compétences :

PC Hardware

Microsoft Word

Microsoft Excel

Apple Mac