Muriel SAINT MARTORY

Spécialisée dans la conception - rédaction et la communication éditoriale depuis maintenant 13 ans, je participe à l'animation d'un réseau de conseillers indépendants spécialisés dans les placements financiers et les investissements immobiliers.



Concrètement, je suis chargée de la production de contenus rédactionnels à destination de ces conseillers, afin de les accompagner dans leur démarche commerciale : plaquette imprimée, Ebook, journaux d'information, emailing, clips, web magazine...

Mais pas seulement !

Mes compétences se sont élargies : conception et animation d’évènements, suivi du plan d'actions commerciales...



A ce titre, j'interviens sur toutes les thématiques liées à la gestion de patrimoine, nouveaux dispositifs fiscaux, actualité des solutions de placements, retraite, fiscalité...



Une devise que j'ai fait mienne : c'est par la fin que tout commence



Mes compétences :

Production de contenus

Recherche de concepts

Aide à la mise en place de nouveaux outils

Connaissance secteur immobilier, placement