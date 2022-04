Muriel SALVAN

Je suis chef de projets et développeur polyglotte en freelance, expert Ruby et Rails. J'ai créé X-Aeon Solutions et les meet-ups Ruby rivierarb. Je donne également des formations et des conférences sur des sujets techniques.



Mes valeurs de développeur: Architectures orientées plugins, composants simples, puissance de l'Open Source, automatisation intelligente, veille technologique, qualité et code optimisé.



J'ai acquis une expérience auprès de grands groupes et petites structures. J'adopte les méthodologies agiles et le développement orienté tests, sans oublier la planification et les méthodes de réduction de risques.



J'aime l'Open Source et en suis devenu un grand contributeur.



Mon but: Développer les meilleurs projets à l'aide des meilleurs outils



Les domaines où j'excelle :

* Développement back-end: Ruby, C/C++, Python, Java

* Développement web complet: Rails, jQuery, HTML5, CSS3

* Administration système, Intégration continue, Déploiement automatisé

* Logiciels Open Source

* Coordination de projet, optimisation, qualité



Je suis aussi un grand fan des Elder Scrolls ! Je suis un Dunmer qui ne rêve pas ;-)



Contactez-moi sur muriel@x-aeon.com!



