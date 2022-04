Muriel SANNIER

Depuis 20 ans dans l'ecosystème IT, j'ai évolué autour des expertises couches basses datacenter, et depuis 8 ans dans différents projets SAP fonctionnelles et techniques, mais également Cloud AWS et data.



D'un naturel engagé, je suis à l'aise en prospection et pugnace dans l'exercice.



J'ai un intérêt marqué pour la technique et veille à travailler au plus proche des équipes opérationnelles sur les projets de transformation, de migration, ou de replateforming.