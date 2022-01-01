Muriel SAUVAL

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COCELEC
maintenant
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CERFRANCE AGC Yonne
- Assistante Ressources Humaines
2014 - maintenant
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CER FRANCE AGC Yonne
- Assistante paie et administration du personnel
2012 - maintenant
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SAS COCELEC
- Gestionnaire de Paie et Administration du Personnel
2009 - 2011
GESTION DES ABSENCES ET DES TEMPS DE TRAVAIL
GESTION DES MALADIES(SUBROGATION,ATTESTATION DE SALAIRE),CONSTITUTION ET SUIVI DES DOSSIERS DE PREVOYANCE
SAISIE DES VARIABLES PAIE, CONTROLE DES BULLETINS
SOLDE DE TOUT COMPTE
DECLARATION DES CHARGES SOCIALES VIA NET ENTREPRISE (URSSAF,RETRAITE...)
CONSTITUTION DE DOSSIERS JURIDIQUES
FORMALITES DE L'ENTREE A LA SORTIE DU SALARIE
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E.LECLERC
- CHEF DE DEPARTEMENT TEXTILE
Ivry-sur-Seine
2004 - 2008
GESTION DU SECTEUR TEXTILE( ACHAT DES COLLECTIONS ET OPERATIONS SPECIFIQUES), NEGOCIATION ET ACHATS DIRECTES FOURNISSEURS
INVENTAIRES
SUIVI DU CHIFFRES D'AFFAIRE ET DES MARGES
ENCADREMENT EQUIPE DE 7 PERSONNES
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CARREFOUR PARIS PORTE D'AUTEUIL
- CHEF DE RAYON TEXTILE
1997 - 2004
GESTION DES RAYONS TEXTILES SOUS LA RESPONSABILITE DU CHEF DE SECTEUR
ENCADREMENT D'UNE EQUIPE DE 11 COLLABORATEURS
ACHAT DES COLLECTIONS, SUIVI DES APPROVISIONNEMENTS,CONTROLE ET AJUSTEMENT DES STOCKS
INVENTAIRE
SUIVI DU CHIFFRE D'AFFAIRE ET DE LA MARGE