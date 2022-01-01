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Muriel SAUVAL

AUXERRE

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Auxerre dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

En résumé

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Entreprises

  • COCELEC

    maintenant

  • CERFRANCE AGC Yonne - Assistante Ressources Humaines

    2014 - maintenant

  • CER FRANCE AGC Yonne - Assistante paie et administration du personnel

    2012 - maintenant

  • SAS COCELEC - Gestionnaire de Paie et Administration du Personnel

    2009 - 2011 GESTION DES ABSENCES ET DES TEMPS DE TRAVAIL
    GESTION DES MALADIES(SUBROGATION,ATTESTATION DE SALAIRE),CONSTITUTION ET SUIVI DES DOSSIERS DE PREVOYANCE
    SAISIE DES VARIABLES PAIE, CONTROLE DES BULLETINS
    SOLDE DE TOUT COMPTE
    DECLARATION DES CHARGES SOCIALES VIA NET ENTREPRISE (URSSAF,RETRAITE...)
    CONSTITUTION DE DOSSIERS JURIDIQUES
    FORMALITES DE L'ENTREE A LA SORTIE DU SALARIE

  • E.LECLERC - CHEF DE DEPARTEMENT TEXTILE

    Ivry-sur-Seine 2004 - 2008 GESTION DU SECTEUR TEXTILE( ACHAT DES COLLECTIONS ET OPERATIONS SPECIFIQUES), NEGOCIATION ET ACHATS DIRECTES FOURNISSEURS
    INVENTAIRES
    SUIVI DU CHIFFRES D'AFFAIRE ET DES MARGES
    ENCADREMENT EQUIPE DE 7 PERSONNES

  • CARREFOUR PARIS PORTE D'AUTEUIL - CHEF DE RAYON TEXTILE

    1997 - 2004 GESTION DES RAYONS TEXTILES SOUS LA RESPONSABILITE DU CHEF DE SECTEUR
    ENCADREMENT D'UNE EQUIPE DE 11 COLLABORATEURS
    ACHAT DES COLLECTIONS, SUIVI DES APPROVISIONNEMENTS,CONTROLE ET AJUSTEMENT DES STOCKS
    INVENTAIRE
    SUIVI DU CHIFFRE D'AFFAIRE ET DE LA MARGE

Formations

  • IFOCOP (Auxerre)

    Auxerre 2009 - 2009 GESTION DE LA PAIE

  • Université De Bourgogne AES

    Dijon 1991 - 1997 ADMINISTRATION ET GESTION DES ENTREPRISES

  • Lycée Romain Rolland (Clamecy)

    Clamecy 1987 - 1991 ECONOMIQUE ET SOCIALE

Réseau