Muriel SEITE

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE:





PRESSE ECRITE :



- Rédactrice en chef adjointe du magazine Jardineries (presse professionnelle)- Groupe J



- Rédaction d’articles pour le blog du magazine Enjeux - (7 mois) (http://www.enjeux.org/ )

Afnor, Saint-Denis (93) en 2009



- Correspondante locale - De juin 2007 à janvier 2009

Ouest France, Crozon-Morgat (29)



RADIO (interview et animation):



- Stage d’animation Radio

One School, Agde (34) en 2009

- Radio universitaire

Radio U, Brest (29) en 2006





WEB JOURNALISME :



- Animation du blog du magazine Enjeux (7 mois)

Afnor, Saint-Denis (93) en 2009



- Création d’un site de prévention : http://www.univ-brest.fr/stress/



- Création et animation d’un site d’informations quotidiennes





TELEVISION :



- Tournages, montages et mise en ligne de reportages vidéo sur le blog du magazine Enjeux (7 mois) (http://www.enjeux.org/ )

Afnor, Saint-Denis (93) en 2009



- Réalisation d’un reportage vidéographique en Irlande

Savubo, Brest (29) en 2007





AUTRES EXPERIENCES :



2007 Accueil clientèle (2 mois)

Crédit Agricole, Crozon (29)

2006 Accueil d’expositions (2 mois)

Maison des Arts et Loisirs, Lanvéoc (29)



Mes compétences :

Internet

Journalisme

Média

Presse

Rédacteur

rédactrice

Web

Webmaster