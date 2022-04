Muriel SHUM KING

Etudes, enquêtes, recherches pour rendre attractive la connaissance et la recherche scientifiques.



R&D à Paris



emerchandising, visual merchandising, comics, bande dessinée, sémantique, sémiologie, Storytelling, visualisation de données, cartographies et analyse de données et de contenu. documents et livres numériques.



Mes compétences :

Art

Bande Dessinée

Dessin

Sculpture

Sémantique

Sémiotique

Storytelling