Muriel SIMONNEAUX

Selon nos collaborateurs, voici les mots qui nous définissent le mieux (résultats de l’enquête sociale octobre 2017): esprit d’équipe, entrepreneuriat, ambition, ambiance et convivialité, indépendance – et 92% sont partants pour nous recommander !!!



Qui sommes-nous ?



Créée en 2001, notre entreprise de Conseil et d’Ingénierie accompagne ses clients (ENGIE, EDF, TOTAL, etc.) sur l’ensemble du cycle de réalisation de projets industriels dans les domaines de l’Energie.

Nous sommes aujourd’hui plus de 250 collaborateurs et réalisons plus de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires.





Nous recrutons :



- ingénieurs, chefs de projets, chargés d'affaires, superviseurs travaux avec expérience gaz

- chargés d'études en réseaux électriques

- chargés d'études FTTH

- cartographes réseaux

- topographes réseaux

.....



www.atlantic-ingenierie.com



Mes compétences :

Bureau d'études

Industrie