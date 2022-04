Muriel STA

Je travail au sein des laboratoires depuis plus de 30 ans j'ai commencée comme simple assistante, puis j'ai participé à la création complète du laboratoire KAO France jusqu'à sa fermeture.

Ce qui m'a permis d'évoluer vers un poste de responsable. j'ai ensuite travaillée pour PROCTER&GAMBLE (pour le laboratoire Jean Patou)dont j'était l'assistante de Jean Michel Duriez et où j'ai été formé à un process dévellopé et à des exigences rigoureuses.

j'ai ensuite passé quelques mois (en CDD) chez FIRMENICH en tant qu'assistante parfumeur.Puis j'ai travaillée plusieurs années chez MANE et fils en temps que responsable de laboratoire.Toutes ces sociétés m'ont apportées une adaptation à différentes cultures et des méthodes de travail diversifiées.



Mes compétences :

Organisée

Parfumerie

Rigoureuse

Gestion de projet

Cosmétique

Rigueur

Organisation