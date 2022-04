Muriel STEPHANY

J'ai travailler pendant plus de 5 ans dans différentes entreprise en tant que préparatrice de commande. j'ai fait également de la validation ainsi que de l'expédition.

J'ai était également chef de stock au sein d'une entreprise ou je m'occuper de former les intérimaires sur différents poste.

J'ai le sens du contact , de nature dynamique.

N'hésitez pas à me contacter pour tout autre renseignement complémentaire.



Mes compétences :

Gestion d'équipe

Validation des commandes avec logiciel

Préparation commande embarque

Chargement des camions