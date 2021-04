Muriel STOSSE

Fort de mon expérience de 17 ans en tant que Professeur des écoles, j'ai saisi en 2016 l'opportunité de me reconvertir et d'entreprendre grâce à un concept clé en mains, simple et accessible à tous.



Et vous, avez-vous déjà réfléchi à prendre un nouveau départ? A prendre votre avenir en main?



Je développe un réseau de franchises dématérialisées basées sur le secteur du bien-être, de la forme et du sport et de la santé. C'est un secteur très porteur et toujours en croissance.



Les avantages de cette opportunité:

- Aucun risque à se lancer

- Organiser son travail autour de sa vie personnelle et non pas l'inverse

- Développement personnel

- Simple complément de revenus ou reconversion professionnelle, à vous de choisir

- Possibilité de développer votre business à l'International

- Des challenges très motivants (Voyages, Intéressements, Financements véhicules, ...)

- Vous êtes maître de votre succès: des revenus directement liés à votre investissement.



Je suis passionnée par les relations humaines et le succès des autres. Ma volonté est d'offrir une chance à chacun d'exprimer son plein potentiel et d'accéder à une qualité de vie unique !



Si vous êtes à la recherche d'un nouveau challenge, si vous avez envie d'entreprendre sans prendre de risques, avec un accompagnement personnalisé, ce métier est fait pour vous !



Mots clés: #recrutement #développement #ReconversionProfessionnelle #entrepreneuriat #coaching #opportunité #challenge #indépendant #collaboration #vente #santé #réseautage #liberté #ComplémentDeRevenus #télétravail