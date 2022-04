ARTEC

L'Art de l'Immobilier et la Technique du Financement



Agence immobilière et cabinet de gestion de patrimoine depuis 2004



" Jamais le particulier n'a eu autant besoin d'être conseillé en matière d'acquisition immobilière, de placement, de produits de retraite, de gestion et de transmission de patrimoine.

Il n'est certes pas facile, pour le néophyte, de s'y retrouver dans l'imbroglio des textes de loi et la diversité des produits mis sur le marché!

Faire les mauvais choix peut être lourd de conséquences…

ensemble, prenons le temps de cerner vos besoins et de définir vos priorités afin de vous proposer des solutions sur mesure !"

Muriel STURTZER

Gérante

Master II en gestion de patrimoine faculté de droit de Strasbourg.



ARTEC est née en 2004 à partir d'une idée simple, conjuguer mes deux métiers, l'Immobilier et les Finances, pour proposer à tous les clients un service "sur-mesure", englobant la recherche du bien immobilier, le financement au meilleur taux du marché et un conseil juridique adapté quant aux modes d'acquisitions et aux conséquences pour les proches en cas de séparation ou de décès.

Plus qu'une agence immobilière, nous sommes les Gestionnaires de votre Patrimoine...

À l'écoute de vos besoins, nous vous proposons, en toute indépendance, des solutions personnalisées, optimales et concrètes, qui vous permettront de mettre en place des actions financières et des montages juridiques afin d'optimiser votre patrimoine, dans les domaines de la Défiscalisation, du Financement, de l'Immobilier, de l'Epargne, de la Retraite et de la Succession.



En appliquant une méthode de travail rigoureuse et novatrice, ARTEC affiche depuis 2004:

100% de REUSSITE!!!



En effet, à ce jour:

100% des compromis signés ont abouti à une vente.

Aucune annulation pour non obtention de financement.

Je propose aux acquéreurs un financement sur mesure sans frais de courtage et aux vendeurs la garantie que tout compromis signé aboutira à une vente!



Dans le cadre du développement d'ARTEC'IMMOBILIER & PATRIMOINE, je suis à la recherche de collaborateurs indépendants en immobilier et/ou de nouveaux partenaires pour développer la marque.

Toute demande sera étudiée:

contact@artecimmo.fr



