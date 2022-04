Muriel THIBAULT

20 ans de passion pour un métier en perpétuelle évolution. Un intérêt toujours affuté pour les métiers et les problématiques clients, une envie sans cesse renouvelée de les comprendre, les accompagner en visant la qualité, la pérénité de la relation clients/fournisseur/Consultants. l'ambition, le goût du challenge pour réaliser, faire aboutir des projets au forfait, en infogérance et des centres de services, en fédérant tous les intervenants nécessaire à leurs réussites.



Après avoir acquis un certain savoir faire, savoir être dans les métiers liés au commerce, le management, la création d'entreprises, d'activités dans un contexte national, international et/ou zone de l'union européenne depuis 13 ans. Ma conviction est que le leadership traduit la capacité d’un leader à obtenir de ses équipes une adhésion forte, durable à la réalisation de projets ambitieux, de savoir anticiper les actions a mener, tout en ayant une vison stratégique des évenements.







Mes compétences :

management

leadership

gestion de centre de profit

commerce et sourcing

création d'entreprise