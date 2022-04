Muriel TOUZAIN

Mes expériences en tant que chef de projet sont nombreuses et variées.



Je suis actuellement en poste chez CMT (Groupe WEKA) dont l'activité principale est l'hébergement et la diffusion de fiches de données de sécurité (FDS).



Mon métier de Chef de Projet est une passion.

J'aime concevoir, répondre à des besoins, satisfaire les clients et apporter ma bonne humeur.







Mes compétences :

Edi

Internet

Pick

Suivi client

Windev

XML

Microsoft Windows

JavaScript

HTML

Échange de données informatisé

Universe

MOE

Gestion de projet

IBM AS400 Hardware

C Programming Language

C++

DBMS

JSON

UNIX