Muriel VENDIER TRONCHE

Bonjour, je suis actuellement a la recherche de missions,

Je suis une personne motivée, j'apprécie le travail en équipe.

Humeur égale et joyeuse.

j'ai réalisée et je réalise différentes missions en temps que Merchandiseur, Optimisateur de vente,

Promoteur... Et j'en voudrait plus.

Pour différentes marques: Mr Propre, Pampers, Head & Shoulders, Dash, Ariel, Always, Tampax, Febreze, Gillette, Oral B, Duracell, Panzani, Danone, Yoplait, Lactalis (Président, Lanquetot, Rondelé, ...),

Mondelez (Hollywood, cachou, la vosgienne, Kréma, La Pie qui chante...).Kellogg's, Ppepsico, Andros,

Mattel ( Barbie, Ken ...), Playmobil, Intersnack (Vico, Baff, Curly, Monster munch,...),



Mes compétences :

HUMEUR ÉGALE MÊME A 4H DU MATIN POUR UNE IMPLANT