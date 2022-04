Muriel VILLEPELLÉE

Capacité d'analyse, d'observation et de rédaction.

Travail en équipe pluridisciplinaire.

Aide à l'élaboration et au suivi de projets individualisés.

Accompagnement et aide dans la vie quotidienne d'enfants et adultes en situation de handicap.

Animation d’ateliers d’arts plastiques (argile, photos, différentes techniques de peinture), d’informatique (B2i, Word, internet, photofiltre, jeux éducatifs) et de sport auprès d'enfants âgés de 6 à 11 ans.

Compétences informatiques : logiciels bureautiques, internet et dépannage matériel et logiciel.

Compétences linguistiques : italien (langue maternelle), anglais (scolaire), espagnol (scolaire).