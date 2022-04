Muriel WOESSEM

Forte d'une expérience de plus de 19 ans en qualité d’employée administrative, je maîtrise parfaitement les fonctions inhérentes à ce poste : accueil et tenue du standard, travaux de secrétariat (frappe du courrier et des documents administratifs), gestion du courrier (envoi, réception et dispatching, saisie, classement, archivage… et toutes les tâches incombant à une employée administrative. En outre, je maîtrise Word, Internet et me forme très vite aux logiciels inter entreprises.



Mes compétences :

 Travaux de secrétariat (frappe de courrier et

 Saisie informatique

 Gestion du courrier (envoi, réception)

 Réception des appels téléphoniques et transmissi

Accueil physique