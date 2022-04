Quelques mots pour me présenter, J'interviens dans l'accompagnement au reclassement des personnes licenciées ou en départ volontaire des entreprises de tous secteurs d'activités et la région Rhône-Alpes.

Prospection ciblée d’offres d’emploi en fonction des profils accompagnés

Réalisation d’étude de bassin / Etude d’employabilité

Organisation d’évènements réguliers : forum, job dating, petit-déjeuner …

Ma mission est de rentrer en relations avec les entreprises qui recrutent et de leur transmettre les CV gracieusement en adéquation avec les postes proposés.



Pour vos besoins en recrutement, n'hésitez pas à me contacter, je ferais une recherche ciblée pour vous satisfaire.

muriel.zimini@lhhaltedia.fr



Mes compétences :

Recrutement

Ressources humaines